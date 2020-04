Actrita americana Angelina Jolie a publicat joi un editorial in revista Time despre vulnerabilitatea copiilor care traiesc in familii marcate de acte de violenta si de abuzuri domestice pe durata pandemiei de coronavirus, informeaza site-ul people.com.



Artista americana a sustinut in acel articol cauza copiilor vulnerabili in timpul pandemiei de coronavirus, intr-o perioada in care milioane de oameni sunt obligati sa ramana in izolare la domiciliu. Desi copiii par a fi mai putin susceptibili de a fi afectati de noul virus, ei sunt "deosebit de vulnerabili la multe impacturi secundare…