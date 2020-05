Stiri pe aceeasi tema

- Cele 16 landuri federale germane isi vor asuma fiecare raspunderea pentru relaxarea restrictiilor instituite cu scopul de a incetini raspandirea epidemiei de COVID-19, atat timp cat ele vor reactiona rapid la o eventuala noua crestere a numarului de contaminari, transmite DPA, citand surse, dupa…

- Portugalia se pregatește sa inlocuiasca starea de urgența cu starea de calamitate, ceea ce inseamna și relaxarea unor restricții. Premierul a atenționat insa oamenii ca mai multa libertate inseamna și mai multa responsabilitate pentru fiecare. Normalitatea va veni abia atunci cand va fi gasit un vaccin…

- Cabinetele medicale, saloanele de coafura, masaj si infrumusetare, florariile vor putea fi deschise din 27 aprilie, cu conditia aplicarii masurilor de protectie a clientilor si angajatilor, precizeaza Guvernul de la Berna. "Daca situatia o va permite, scolile publice si restul magazinelor…

- Lupta împotriva noului coronavirus constituie "cea mai mare provocare" cu care s-a confruntat Germania de la al Doilea Razboi Mondial, a afirmat miercuri Angela Merkel, citata de AFP."De la reunificarea germana, nu, de la al doilea Razboi Mondial, nu a existat o provocare…

- Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp de 30 de zile intrarea in UE a persoanelor care nu sunt cetateni ai blocului comunitar, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP. Toate tarile membre ale UE 'sunt de acord sa impuna o interdictie'…

- Cancelarul german Angela Merkel si liderii landurilor federale vor avea joi o reuniune la Berlin in contextul epidemiei de coronavirus, care pune la incercare sistemul federal de impartire a puterilor, transmite dpa. La reuniune sunt asteptati sa participe toti liderii celor 16 landuri,…

- Ministrul german de Interne Horst Seehofer a refuzat luni sa stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia noului coronavirus se extinde in tara, in care se inregistreaza de-acum 150 de cazuri confirmate, relateaza AFP.

- Patru dintre cele mai mari 12 economii ale lumii, reprezentand aproximativ 27% din PIB global, se lupta cu virusul COVID 19, iar o cincime, Germania, este in pragul recesiunii.Apariția a sute de cazuri de coronavirus in doua economii majore din afara Chinei a alungat spreanțele de recuperare…