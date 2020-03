CORONAVIRUS. Analiză: 500.000 de români vor lucra două luni de acasă "Observam o tendinta a ultimelor doua saptamani de crestere a cererii de solutii informatice pentru pontaj mobil. In momentul de fata, un moment de criza, mai multe job-uri pot fi convertite intr-un sistem remote, permitandu-le oamenilor sa foloseasca pontajul mobil. Pana acum, aceasta facilitate era mai mult folosita pentru verificarea salariatilor care faceau munca de teren. Avem clienti vechi care verifica, de exemplu, activitatea unor agenti de vanzari ori de cate ori acestia intra sau ies de la un client/partener, fie periodic, la interval de 30 de minute. In noul context, verificarile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500.000 de salariati din Romania care activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau servicii financiare vor lucra cu precadere de acasa pentru o perioada de cel putin doua luni, arata o analiza Creasoft publicata luni. "Observam o tendinta…

- Aproximativ 500.000 de salariati din Romania care activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau servicii financiare vor lucra cu precadere de acasa pentru o perioada de cel putin doua luni, arata o analiza Creasoft publicata luni, potrivit Agerpres . „Observam…

- Analiza: Jumatate de milion de salariati din Romania vor lucra de acasa cel putin doua luni Aproximativ 500.000 de salariati din Romania care activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau servicii financiare vor lucra cu precadere de acasa pentru o perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta adoptarea de catre Comisia Europeana, la 16 martie 2020, a unui set de linii directoare cu privire la managementul frontierelor in vederea protectiei sanatatii si asigurarii disponibilitatii bunurilor si a serviciilor esentiale, in contextul creat de virusul…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Inca 4 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in aceasta seara. Numarul total la nivel național a ajuns la 29 de cazuri. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s- a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea, o femeie […] Source

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Romanul infectat cu coronavirus este din județul Argeș și se afla in acest moment in carantina, pe vasul de croaziera Diamond Princess. Informația a fost confirmata oficial de autoritați.