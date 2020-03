Coronavirus: ANAF anunta masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat pe Facebook o serie de masuri luate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru sprijinirea mediului de afaceri: – suspendarea sau, dupa caz, neinceperea executarii silite a creanțelor bugetare. In acest sens, nu se mai emit somații, popriri…

