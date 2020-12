Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele algerian, Abdelmadjid Tebboune, a anunțat duminica seara ca țara sa va incepe vaccinarea impotriva COVID-19 in ianuarie. Acesta a cerut sa fie ales „vaccinul adecvat”, noteaza AFP. „I-am dat instructiuni prim-ministrului (Abdelaziz Djerad) sa prezideze, fara intarziere, o reuniune cu Comitetul…

- Algeria va incepe vaccinarea impotriva COVID-19 in ianuarie, a anuntat duminica seara presedintele algerian, Abdelmadjid Tebboune, care a cerut sa fie ales "vaccinul adecvat", noteaza AFP preluat de agerpres. "I-am dat instructiuni prim-ministrului (Abdelaziz Djerad) sa prezideze, fara intarziere,…

- Tarile membre UE vor incepe in intervalul 27-29 decembrie, in mod coordonat, campania de vaccinare impotriva COVID-19, a anuntat, pe reteaua de socializare Twitter, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dupa cum relateaza RIA – Novosti, Agentia Europeana pentru Medicamente intentioneaza…

- Klaus Iohannis transmite un mesaj in limba franceza cu privire la fostul presedinte francez Giscard d'Estaing, decedat miercuri seara pe fondul complicatiilor generate de COVID-19. "Am aflat cu mare tristețe de moartea președintelui Giscard d'Estaing, un om de stat vizionar și un adevarat…

- Fondatorul și directorul BioNTech, Ugur Sahin, a declarat ca in luna decembrie ar putea fi lansat vaccinului impotriva COVID-19.BioNTech si Pfizer vor depune vineri cererea de autorizare a vaccinului in SUA, iar saptamana urmatoare in Europa, a anunțat AFP pe Twitter. ”Exista șansa ca in acest an…

- Pneumologii așteapta al treilea val al pandemiei COVID in perioada februarie - martie 2021, a declarat miercuri secretarul general al Societatii Romane de Pneumologie, dr. Cristian Oancea. Situația ar putea gasi spitalele din țara cu toate locurile ocupate, de aceea este recomandata vaccinarea antigripala…

- Margaritis Schinas, unul din vicepreședinții Comisiei Europene, a fost diagnosticat cu coronavirus. Anunțul a fost facut pe Twitter. Margaritis Schinas este insarcinat cu promovarea modului de viața european. Este al doilea caz de coronavirus depistat in cadrul Comisiei Europene. „Tocmai am aflat ca…

- Primarul din Istanbul, cel mai mare oras turc in care se inregistreaza 40% din cazurile de coronavirus din tara, a fost testat pozitiv la COVID-19, informeaza dpa si Reuters, potrivi Agerpres. Ekrem Imamoglu, din partea principalului partid de opozitie Partidul Republican al Poporului (CHP), a anuntat…