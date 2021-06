Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 89 de cazuri Covid-19, in Romania. 63 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 47 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, trei…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 121 de cazuri Covid-19, in Romania. 90 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 82 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, 10 sunt…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 225 de cazuri Covid-19, in Romania. 113 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 93 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, 10…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 196 de cazuri Covid-19, in Romania. 84 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). 68 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, șase sunt in Timiș. In…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 164 de cazuri Covid-19, in Romania. 62 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). 26 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, șapte sunt in Timiș. In…

- Sunt 241 de cazuri noi de Covid-19, la nivel național, șapte dintre ele fiind in Timiș. Institutul Național de Sanatate Publica raporteaza 41 de decese ale unor persoane care aveau coronavirus, in Romania, in ultimele 24 de ore.

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 265 de cazuri Covid-19 in Romania. 73 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). 41 sunt decese mai vechi, introduse de DSP-uri in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, 10 sunt in Timiș.…

- Aproape 3.500 de cazuri noi de coronavirus au fost depistate, in ultimele 24 de ore, in Romania, in urma procesarii a 35.669 de teste. 170 dintre imbolnaviri sunt in Timiș. De la ultima raportare, autoritațile transmit ca au murit 135 de persoane care erau infectate cu Covid-19.