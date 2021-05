Stiri pe aceeasi tema

- CSU Neptun Constanta s a calificat la turneul final al Diviziei A, dupa ce s a clasat pe locul doi in seria C. Aflata in asteptarea programului turneului final al Diviziei A, la care s a calificat, echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta continua antrenamentele premergatoare ultimei faze a intrecerii,…

- Cele 15 formații din Liga Naționala s-au imparțit in patru grupe distincte dupa etapa a 18-a: lupta la titlu, lupta pentru cupele europene, formațiile care lupta sa scape de baraj și retrogradatele Etapa a 18-a din Liga Florilor, disputata joi, la Bistrița, a avut trei formații in prim-plan. Mai intai,…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova va disputa, astazi, de la ora 14.45, la Bucuresti, un nou meci important din cadrul Ligii Nationale. Trupa pregatita de Bogdan Burcea se va duela cu Universitatea Cluj, ultima clasata, intr-un duel extrem de important in lupta pentru evitarea retrogradarii. Formatia…

- Handbalistele de la CSM Slatina au obtinut, miercuri dimineata, o victorie extrem de importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii din Liga Florilor. Trupa pregatita de Victorina Bora a trecut cu scorul de 25-19 de formatia CSM Galati, una dintre principalele contracandidate, iar acum s-a distantat…

- Echipa de volei feminin SCM „U” Craiova a obtinut astazi, 17 martie, prin tragere la sorti, dreptul sa organizeze turneul semifinal de promovare al Diviziei A2 Vest. Turneul se va desfasura in perioada 26-28.03.2021, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu”. Alaturi de SCM „U” Craiova, vor mai participa…

- Centru de copii și juniori de la Corona Brașov iși confirma și de aceasta data valoarea, handbaliste din club regasindu-se de fiecare data in loturile naționale de la fiecare categorie. De aceasta data, cinci tinere handbaliste ale Coronei au fost convocate la lotul național de tineret. Astfel, in perioada…

- Marian Ivan, fostul capitan al echipei FC Brașov, nu crede in soluția desființarii unei echipe, fie ea și Corona Brașov, pentru a sprijini crearea unei echipe reprezentative a Brașovului. El ne-a declarat, in aceasta dimineața, ca a vorbit cu zeci de foști fotbaliști de marca ai FC Brașov, care au facut…

- FCU, liderul din Liga 2, a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, in deplasare, la Chiajna, cu Concordia, in etapa a 17-a a Ligii a II-a. In minutul 64, jucatorul gazdelor Gabriel Deac, scapat singur cu portarul oaspetilor, l-a lovit la cap cu piciorul pe Robert Popa, care a avut nevoie…