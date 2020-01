Stiri pe aceeasi tema

- Manualele scolare vor fi trimise la expertiza pentru a verifica inofensivitatea lor. Declaratia a fost facuta, ieri, de catre ministrul Educatiei, Culturii si Cercetarii, Corneliu Popovici, in cadrul unei emisiuni televizate la NTV.

- Inceputul celui de-al doilea semestru marcheaza și startul oficial al procesului de debirocratizare, in sistemul de invațamant. Primele masuri, care sunt in vigoare de luni, 13 ianuarie, au fost explicate de ministrul Educației.

- Inca de la Revoluția din 1989, sistemul de invațamant romanesc a fost ca in tranșee. Modificari in legea educației. Ce va fi interzis cu desavarșire in școlile din Romania? Modificari in legea educației. Ce va fi interzis in școlile din Romania? De la Revoluția din 1989, sistemul de invațamant romanesc…

- Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE) Suceava a gazduit luni, 18 noiembrie, seminarul ,,Educatie pentru toleranta". La eveniment au participat 44 de profesori si 15 studenti din cadrul Universitatii ,,Stefan cel Mare" din Suceava (USV), specializarea Asistenta ...

- La mai mult de doua luni de la debutul anului scolar, elevii din clasa a VII-a nu au primit nici pana in prezent manualele de matematica si fizica.Prof. Gabriela Mihai, inspector scolar general, a mentionat ca actualul ministru al Educatiei, Monica Anisie, a transmis ca a semnat contractul final ...

- Noul ministru al Educatiei, Culturii si Cercetarii, Corneliu Popovici, sustine ca Muzeul Ocupatiei Sovietice, care a devenit motiv de scandal dupa declaratiile presedintelui tarii, este de fapt o expozitie in cadrul Centrului de Cultura si Istorie Militara al Armatei Nationale.

- Se pare ca odata cu noul Guvern Chicu, prin numirea unui personaj suspect la funcția de ministru al Educației, Cercetarii și Culturii; Republica Moldova va face un pas inapoi. Corneliu Popovici este unul dintre autorii de trista faima ai manualelor de istorie integrata, repartizate in scoli in 2006…

- Potrivit lui Mihai Mitrica, manualele de matematica si chimie pentru clasa a VII-a nu se mai afla in procedura de contestatie, scrie Agerpres. "Doamna Manea (purtatorul de cuvant al IsMB - n.r.) a declarat astazi ca manualele de matematica, chimie si istorie nu sunt in scoli din cauza contestatiilor,…