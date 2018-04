Stiri pe aceeasi tema

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri ale primarului de Chisinau, pentru Ion Ceban ar vota 20,5% din respondenti, iar pentru Silvia Radu – 18,4%. 10,2% si-ar da votul pentru Maia Sandu, iar pentru Andrei Nastase – 6,9%.

- Partidul Democrat țintește fragmentarea electoratului anti-oligarhic, iar numirea lui Ion Ceban drept candidat la funcția de primar de Chișinau, nu este alt ceva decat praf in ochi. Declarațiile au fost facute pentru UNIMEDIA de catre liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase.

- Partidul Liberal Democrat are un pretendent pentru alegerile noi din municipiul Chișinau, dar nu exclude ca ar putea susține un candidat comun al partidelor de dreapta. Declarația a fost facuta de liderul formațiunii, Viorel Cibotaru, in cadrul emisiunii „Important" de la postul de televiziune TVC21,…

- „Este necesar ca partidelor proeuropene sa creeze un front comun, pentru a nu pierde batalia pentru capitala”, a declarat astazi liderul PDM, Vlad Plahotniuc, citat de Noi.md. In urma ședinței de astazi, democrații au indemnat toate partidele proeuropene sa identifice un candidat comun la funcția de…

- Liderul PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a declarat marti, 6 martie, ca formatiunea sa nu va inainta un candidat pentru alegerile anticipate din Chisinau, dar va sprijini un candidat comun al partidelor proeuropene.

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, și-a anunțat ieri candidatura la funcția de primar al municipiului Chișinau, alegeri care ar trebuie sa aiba loc in luna mai curent. In același timp, in spațiul public se speculeaza ca alegerile locale ar putea avea loc in 2019, tot atunci…

- Valeriu Munteanu, ex-ministrul Mediului ar putea fi noul candidat PL la fotoliul Primariei în alegeriile municipale din primavara acestui an. Cel puțin asta suțin surse demne de încredere scrie 10tv.md. Decizia ar fi fost luata dupa ce astazi, Dorin Chirtoaca și-a anunțat demisia…