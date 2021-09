Stiri pe aceeasi tema

- Contemporary Creative Dreamers prezinta spectacolul de dans contemporan „Nihil Sine Deo” la Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe, in data de 15 septembrie, ora 19:00. Reprezentațiile spectacolului „Nihil Sine Deo” fac parte din cadrul Turneului Național organizat in cadrul proiectului cultural…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe va monta un nou spectacol VR360 in noua stagiune care incepe miercuri, va lansa proiectul „Teatru in cinema” si va organiza doua festivaluri, dintre care unul dedicat exclusiv femeilor regizor. Teatrul isi incepe stagiunea 2021-2022 cu doua reprezentatii…

- Regizorii Irisz Kovacs, Norbert Boda, Luiza Mihailescu, Tudor Nicorici si Alin Negutoiu au intrat in finala Festivalului-concurs DbutanT, a anuntat luni conducerea Teatrului "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe, potrivit agerpres.ro. Potrivit organizatorilor, in cadrul celei de-a VI-a editii…

- Cinematograful „Arta” și Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sf. Gheorghe lanseaza „EVA FilmMakers Fest”, primul festival din Romania dedicat in exclusivitate femeilor care activeaza ca regizor de film. Astfel, timp de o saptamana, in perioada 4-10 septembrie, cinefilii covasneni și nu numai, vor putea urmari…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a editie a Festivalului-concurs DbutanT, consacrata in acest an regizorilor si dramaturgilor debutanti. Organizatorii au precizat ca editia 2021 se va desfasura intr-un „format nou si complex, la sectiunea de debut…

- Trupa INEFFABLE, formata din patru tineri artisti din Miercurea Ciuc, isi va lansa noul album printr-un concert VR360 (Virtual Reality), proiectul fiind, potrivit initiatorilor, o premiera la nivel mondial. Filmarile pentru acest concert au fost realizate recent la Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu…

- Trupa INEFFABLE, formata din patru tineri artisti din Miercurea Ciuc, isi va lansa noul album printr-un concert VR360 (Virtual Reality), proiectul fiind, potrivit initiatorilor, o premiera la nivel mondial. Filmarile pentru acest concert au fost realizate recent la Teatrul " Andrei Muresanu"…

- Teatrul „Andrei Mureșanu" din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului-Concurs DeButanT, editia din acest an fiind consacrata regizorilor si dramaturgilor debutanti. DeButanT este unul dintre putinele festivaluri de teatru din tara care, pe langa posibilitatea…