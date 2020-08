Cornel Uţa, scafandrul devenit erou în Bulgaria, trece prin clipe cumplite. Persoana iubită are nevoie de ajutor. „Noi îi suntem alături” Cornel Uța, scafandrul roman de la ISU București care a devenit erou in Bulgaria dupa ce a salvat, anul trecut, doi oameni de la inec, trece prin momente grele dupa ce femeia cu care trebuia sa se casatoreasca s-a imbolnavit, scrie observatornews.ro.ISU București a publicat, acum doua zile, pe pagina de Facebook, un mesaj tulburator. Partenera de viața a lui Cornel este bolnava și are nevoie de ajutor.”Cornel este tot un om, care devine vulnerabil atunci cand necazul lovește persoana draga, care iți da puterea sa faci toate aceste lucruri bune. In acest moment are nevoie de ajutorul nostru. O… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

