Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Râpa, fotbalistul echipei Cracovia, a înscris un gol în meciul câstigat, sâmbata, pe terenul formatiei Slask Wroclaw, scor 2-0, în etapa a XIX-a a campionatului Poloniei.Râpa, integralist la oaspeti, a marcat în minutul 45+7. Celalalt gol…

- Invitat la GSP Live, Florin Bratu (41 de ani) a susținut ca atacantul Louis Munteanu (19 ani) are toate calitațile pentru a deveni viitorul golgeter al naționalei. In toamna lui 2020, Louis Munteanu a fost cumparat de Fiorentina de la Viitorul, in schimb a 1,7 milioane de euro. Atacantul roman inca…

- Atacantul slovac Tomas Vestenicky (25 de ani) a semnat, marti, un contract cu Dinamo valabil pana la finalul acestui sezon competitional, cu optiune de prelungire pentru inca un an, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan pe pagina de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare. Vestenicky…

- Atacantul slovac Tomas Vestenicky a semnat, marti, un contract cu clubul de fotbal Dinamo Bucuresti pana la finalul acestui sezon competitional, cu optiune de prelungire pentru inca un an, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan pe pagina de Facebook a gruparii, conform agerpres. In varsta…

- Andrei Antoce (26 de ani), noul preparator fizic al lui Dinamo, povestește intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor cum a ajuns in Ștefan cel Mare, se autodescrie și dezvaluie modalitațile prin care gestioneaza relația cu jucatorii. Antoce a reprezentat prima mutare a lui…

- ​Sergiu Hanca, fotbalistul echipei Cracovia, a înscris un gol în meciul terminat la egalitate, sâmbata, pe teren propriu, scor 3-3, cu formatia Stal Mielec, în etapa a zecea a campionatului Poloniei.Hanca, integralist la Cracovia, a marcat în minutul 8.Celelalte…

- Fotbalistul echipei Cracovia, Sergiu Hanca, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, pe teren propriu, scor 3-3, cu formatia Stal Mielec, in etapa a zecea a campionatului Poloniei, potrivit news.ro. Hanca, integralist la Cracovia, a marcat in minutul 8. Citește și:…

- Fundașul central francez Joris Gnagnon, 24 de ani, are de multa vreme peste 100 de kilograme la o inalțime de numai 1,82 m. In cinci ani in Romania, doi la Dinamo (2015-2017), trei la FCSB (2017-2020), Harlem Gnohere a avut mereu probleme cu greutatea. Atacantul francez (acum la Mouscron), 1,83 m,…