Centrul Timișoarei, luminat feeric de Sărbători FOTO

Așteptat, la fel ca în fiecare an, de mii de timișoreni, momentul aprinderii, în centrul orașului, a iluminatului festiv de Sărbători a reprezentat, și... The post Centrul Timișoarei, luminat feeric de Sărbători FOTO appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]