Cornel Dinu, acuze grave la 36 de ani de la meciul Dinamo vs Liverpool: "Nu am mai putut umbla la arbitri"

- Dupa 36 de ani, Cornel Dinu a acceptat sa povesteasca, intr-un interviu acordat gsp.ro, cum a decurs cea mai mare performanța a dinamoviștilor in cupele europene. Dezvaluirile sale arunca in aer toata campania de calificari, pana la semifinala pierduta cu Liverpool, din cauza practicilor neortodoxe…

- Mâine, în țara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 14 grade, iar la Balți si Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol se vor înregistra 17 grade, iar la Leova 18. La Comrat si Cahul termometrele vor arata 19 grade. Mâine, în Capitala cerul va fi variabil. Ziua…

- Victor Pițurca (63 de ani) a vorbit și despre victoria Stelei cu Anderlecht, 3-0 in Cupa Campionilor Europeni, de la care s-au implinit a 34 de ani, și despre Valentin Ceașescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, cel care a susținut echipa in acea perioada. „Era ceva ieșit din comun cand am ajuns in finala…

- Astazi la Memorialul de la București, unde au fost inmormintați soldații sovietici care și-au dat viața pentru eliberarea Europei de fascism in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a avut loc o plantare simbolica a arbuștilor de liliac, prilejuita de cea de-a 75-a aniversare a Marii Victorii. La…

- Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua in 1986, a implinit 83 de ani, in contextul in care temutul coronavirus a facut, chiar astazi, primele doua victime in Romania. Contactat de Libertatea, omul care a prins si vremurile celui de-Al Doilea Razboi Mondial a explicat…

- Coordonator al centrului de copii și juniori ai Stelei, Ștefan Iovan (59 de ani) așteapta reluarea competițiilor fotbalistice imediat dupa ce pandemia de coronavirus va fi stopata. Iovan compara situația de acum cu cea din 1986, dupa accidentul nuclear de la Cernobil. La doua saptamani de la acel tragic…

- Pe 7 februarie 1984, Romania disputa un meci de pregatire la Alger, in compania formatiei gazda, Algeria. Lipsit de aportul dinamovistilor, lasati acasa pentru a pregati duelul cu Dinamo Minsk (1-1, 1-0), din „sferturile" Cupei Campionilor, Mircea Lucescu profita de ocazie si debuteaza doi tineri de…

- Gigantul chinez Huawei a salutat miercuri recomandarile Comisiei Europene privind tehnologia 5G, care-i vor permite sa continue participarea la dezvoltarea celei de-a cincea generatii de retele mobile in Europa, transmit DPA si Reuters."Aceasta abordare nepartinitoare, bazata pe fapte, privind…