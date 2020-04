Stiri pe aceeasi tema

- PLUS cere Guvernului sa aplice in regim de urgenta scutirea de TVA si taxe vamale pentru echipamentele de protectie aduse de ONG-uri in Romania din afara UE, pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, informeaza Agerpres. Conform unui comunicat PLUS, Comisia Europeana a decis, pe 3 aprilie,…

- ​ANAF și Ministerul Finanțelor au publicat, marți, o lista de pasuiri și alte facilitați pe care spun ca le acorda firmelor și altor contribuabili ca urmare a starii de urgența instituite datorita epidemiei de coronavirus COVID-19. Masurile au fost luate în temeiul Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Mai multe masuri majore pentru combaterea efectelor COVID 19 au fost luate in sedinta de luni a Guvernului, printre acestea numarandu se alocarea de fonduri pentru urgentele din sanatate si asistenta sociala, precum si majorarea plafonului de garantare a creditelor pentru IMM, a declarat Bogdan Hutuca,…

- Poșta Romana anunța ca a inceput distribuirea pensiilor și incearca sa finalizeze acțiunea intr-un timp cat mai scurt. In Suceava, unde mai multe localitați sunt in carantina, poștașii se vor deplasa cu mașini. Pensiile vor fi date in plic,iar poștașii vor fi echipați...

- Politia din Irlanda a inceput sambata o operatiune de aplicare a unor masuri stricte impotriva epidemiei de COVID-19, relateaza dpa potrivit Agerpres. Deplasarile sunt permise doar pe o raza de doi kilometri in jurul locuintei, incepand de vineri de la miezul noptii pana in 12 aprilie. Premierul…

- Organizatiile pentru drepturi civile din Israel au criticat decizia de a introduce metoda de urgenta de "localizare a purtatorilor de coronavirus". Israelul are peste 300 de cazuri confirmate de coronavirus. Masura de urgenta ar permite Sin Bet-ului, agentia de securitate interna a Israelului,…

- PSD cere Guvernului sa transmita de urgența Parlamentului pachetul de masuri legislative necesare pentru "gestionarea crizei de sanatate publica", în contextul coronavirusului. "Un guvern interimar, cu puteri limitate, nu poate gestiona eficient combaterea epidemiei", spune…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, in calitatea sa de vicepreședinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Sectorului 2 al Municipiului București a stabilit astazi masurile privind combaterea posibilei epidemii de COVID 19. Viceprimarul a decis montarea dispenserelor cu…