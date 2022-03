Corina revine pe scena mare cu un single electrizant – Ai ales￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 și 27 martie, incepand cu ora 19.00, pe scena Teatrului Municipal din Suceava se va juca in premiera piesa „Munchausen”, in regia lui Ovidiu Caița. Este vorba despre o monodrama susținuta de actorul teatrului sucevean Catalin Ștefan Mindru. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, directorul…

- Yuka, una dintre cele mai tinere artiste semnate Global Records, lanseaza noul single – „Forever More”, o poveste sincera de dragoste pentru tanara generație, transmisa prin emoția pianului și a timbrului unic al artistei. Piesa a fost scrisa și compusa de catre Maria Ioana Enache, iar producția piesei…

- Vestita formație din R. Moldova The Motans a scos o noua melodie. Trupa le aduce fanilor in dar o piesa plina de emoție. "Toate Drumurile" vorbește despre cel mai frumos și complex sentiment - dragostea. Muzica și versurile aparțin solistului trupei, Denis Roabeș, dar și ale lui Sebastian Barac, Alex…

- Cantarețul, compozitorul, producatorul, și instrumentistul nominalizat la premiile Grammy, Alexander 23 lanseaza single-ul „Hate Me If It Helps” — o noua abordare palpitanta și interesanta a cantecului clasic care vorbește despre terminarea unei relații. Lansata via Interscope Records și insoțita de…

- „Ella” este primul single semnat de Karla. Piesa este insoțita de un videoclip seducator, energic și captivant. Artista se pierde intr-o cascada de culori, data de tematica unei ședințe foto. Povetea cantecului este despre o dragoste pentru un iubit misterios. Versurile și muzica au fost compuse de…

- Carla’s Dreams iși bucura fanii cu un nou single pentru inceputul de an care se numește ”Victima” și care se lanseaza cu videoclip oficial. Piesa a fost compusa de Carla’s Dreams și Alex Turcu, versurile Carla’s Dreams, iar producția Alex Turcu și Carla’s Dreams și este o frumoasa declarație, o poveste…

- Dupa ce in decembrie anul trecut a lansat prima sa piesa din cariera care s-a numit “Mi-e sete rau”, Jenni revine cu o noua melodie catchy, “Caramela”, care cu siguranța va face furori. Jenny este foarte incantata de noua sa realizare muzicala lansata impreuna cu Balkanika Records. Artista revine in…

- 2022 incepe in forța pentru INNA care iși bucura fanii cu un nou album care se numește „Champagne Problems” și care are in total 15 piese. Prima parte lansata pe 7 ianuarie conține 8 piese, printre care “Fire and Ice”, Always On My Mind”, “Ready Set Go” și “Love Bizarre”. Intregul album a fost compus…