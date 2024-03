Corina Martin, reinvestita consul onorific al Republicii Kazahstan pentru o perioada de inca cinci ani

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, și-a anunțat demisia. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa. ”Doresc sa va anunț ca am luat decizia de a-mi depune mandatul de viceprim-ministru și de ministru al afacerilor externe și integrarii europene”, a declarat…

- In perioada 20 22 ianuarie 2024, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 116 misiuni, cele mai multe dintre ele ndash;84, fiind pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital a persoanelor cu afectiuni medicale.…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpati, cetateni pakistanezi, pentru infractiuni concurente la trafic de migranti si lipsire de libertate in mod ilegal a altor doua persoane, transfugi srilankezi.In…

- Eveniment Valoarea amenzilor aplicate primariilor de Garda de Mediu Teleorman in perioada septembrie – decembrie 2023, apropiata de cea din intreg anul 2022 ianuarie 18, 2024 13:28 In perioada 01.09.2023- 15.12.2023, la nivelul tuturor UAT–urilor din Teleorman s-a desfașurat un control ca urmare…

- Institutul Național de Sanatate Publica informeaza ca in ultima saptamana au fost confirmate sute de cazuri noi cu rujeola. Clujul este in topul imbolnavirilor. Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 14 ianuarie 2024, s-au confirmat 3.353 de cazuri de rujeola,…

- Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada la nivelul intregii țari, spun meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) in prognoza pentru perioada 15 ianaurie – 12 februarie. Saptamana 15 – 22 ianuarie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate…

- SC Salubritate Craiova pune la bataie un contract de toata frumusețea, prin intermediul caruia vrea sa asigure necesarul de motorina pentru parcul auto pe care il deține. Suma totala estimata pentru aceasta achiziție se ridica la 3.360.000,00 de lei, fara TVA (aproximativ 675.000 de euro). Salubritatea…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 20 093 milioane euro, pana la 163,979 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 116,965 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 (71,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 18,6% fata de 31 decembrie…