Stiri pe aceeasi tema

- Corina Macri, președintele asociației patronale Horetim, care reunește oameni de afaceri implicați in domeniul serviciilor de restaurant, cafenele și hoteluri din Timișoara, va fi prezenta in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre…

- Președintele Consiliului Județean Timiș s-a manifestat vocal in ultima perioada impotriva impunerii carantinei in Timișoara și in localitațile limitrofe, iar de criticile sale nu au scapat nici colegii de partid sau cei de alianța. Prezent la emisiunea PRESSALERT LIVE, Ruben Lațcau, viceprimarul USR…

- Sancțiuni de aproape 60.000 lei in urma protestelor de sambata și luni, la Timișoara. Jandarmii timișoreni au amendat peste 60 de persoane care nu au respectat normele de protecție impuse in pandemie. Nu au fost și nu vor fi date avertismente.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a raspuns atacurilor care l-au vizat dupa anunțul potrivit caruia Timișoara ramane in continuare in carantina, susținand ca aceasta recomandare a fost facuta de DSP Timiș și avizata ulterior de INSP.

- Cateva zice de timisoreni, in total poate peste o suta, au protestat astazi in mai multe zone ale orasului impotriva restrictiilor. Protestele au loc cu cateva ore inainte de sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), in cadrul sareia se va stabili daca masura cantinarii va fi prelungita…

- In 8 martie va sosi in Romania o noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 224.640 doze. Deși autoritațile au promis un numar mai mare de doze de vaccin pentru Timișoara, care intra in carantina, va primi doar 25.740 de vaccinuri, in timp ce Cluj va avea 29.250, ca și Iași.

- De la 7,56 la mia de locuitori la 7,49 la mia de locuitori a ajuns, sambata, 6 martie, rata de infectare cu coronavirus la Timișoara. A scazut foarte puțin și la nivel de județ – 5,48/1.000 locuitori. A crescut insa la Dumbravița, localitate aflata in carantina, de la 9,77 la 10,28 la mia de locuitori.…

- Un barbat de 33 de ani, din Timișoara, a primit 1.000 de lei amenda, dupa ce jandarmii aradeni l-au depistat in zona stației CFR din Arad, deși trebuie sa se afle in carantina la domiciliu. De asemenea, el a fost condus la un centru, unde iși va petrece urmatoarele 14 zile in carantina, cu suportarea…