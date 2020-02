Corina Cretu: Credeti ca mi-a fost usor sa plec din PSD dupa 29 de ani si 18.000 de euro pe luna?

Stiri pe aceeasi tema

- Ponta a adunat parlamentarii care nu au votat Guvernul Orban Presedintele Pro Romania, Victor Ponta a declarat, duminica, la Conventia anuala a partidului sau, ca a avut mana buna pentru punerea pe lista candidatilor la alegerile europarlamentare a Corinei Cretu si si-a reprosat ca a pus si ”oameni…

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- Corina Crețu atrage din nou atenția, intr-o postare pe pagina de Facebook, asupra faptului ca banii de care Romania are nevoie pentru construirea de școli, cai ferate, spitale și gradiniț'e sunt la Bruxelles. Europa vrea sa ni-i dea, tot ce ramane de facut este ca și noi sa vrem sa-i luam. Corina…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea scrisorii de intelegere privind avansul pentru pregatirea proiectului "Cartierul pentru justitie" dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare. La articolul 1 al proiectului…

- "Chestiunea legata de Cadrul Financiar Multianual - a fost discutata si am hotarat, noi toti impreuna, sa predam pregatirea acestui buget Presedintiei Consiliului European, fiindca, in masura in care s-a lucrat la acest proiect, pana acum nu s-a obtinut progresul pe care l-am asteptat. Deci, incepand…

- Corina Cretu a declarat sambata, la Iasi, ca PSD a facut un rau imens tarii pe plan extern, iar acest lucru a dus la decredibilizarea Romaniei pe mai multe planuri. Ea a relatat un episod petrecut in 2017, cand, in calitate de comisar european, a discutat in biroul sau de la Bruxelles cu ministrul…

- Fostul comisar european Corina Crețu a afirmat ca este ”profund dezamagita” colaborarea cu care a avut-o cu guvernele PSD privind autostrada Targu Mureș - Iași - Ungheni. Ea a relatat o discuție pe care a avut-o cu fostul ministru al Transporturilor Lucian Șova, in care i-a oferit acestuia posibilitatea…

- Festivalul International de Arta EUROPALIA, unul dintre cele mai importante festivaluri de arta din lume, la care Romania este invitat de onoare, s-a deschis oficial la Palatul de Arte Frumoase „Bozar” din Bruxelles, sub patronajul Casei Regale a Belgiei. Expozitia far, cum a fost denumita, este, anul…