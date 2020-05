Stiri pe aceeasi tema

- Se știe ca este o artista care face multa valva in jurul ei insa nu se aștepta nimeni la așa ceva. Iata ca vedeta a reușit din nou sa creeze suspans in jurul ei mai ales ca in viața ei artistica se va intampla cat de curand un eveniment important. Corina Bud știe cum sa... Read More Post-ul N-ai sa…

- In ultima vreme nu se mai știe nimic despre interpreta noncoformista Corina Bud, cunoscuta pentru aparițiile sale exravagante. Insa iata ca solista este și mama de baiat, care intre timp a devenit un adolescent și are o mulțime de pasiuni pe care le dezvolta prin casa Interpreta unor piese precum “Autobronzant”,…

- Un moldovean revenit din Italia este suspectat ca ar avea coronavirus. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unei sedinte care are loc zilnic la Ministerul Sanatatii, privind controlul si prevenirea infectiei cu coronavirus de tip nou.

- Un avion cu destinația Sibiu-Frankfurt Hahn a revenit la sol la scurt timp dupa decolare, dupa ce a lovit o pasare. Aeronava decolase vineri, la ora 13.06, și a aterizat, fara incidente, pe Aeroportul Sibiu. Toți pasagerii sunt in siguranța, a confirmat Alexandra Pacurar, purtatorul de cuvant al Aeroportului…

- Ziarul Unirea Du-te-vino la Șibot! Marcel Filimon (UNPR) a revenit la conducerea primariei Marcel Filimon (UNPR) a revenit la conducerea Primariei comunei Șibot La conducerea Primariei comunei Șibot este un du-te-vino continuu, astfel ca pe bieții contribuabili din comuna o sa-i traga curentul rau de…

- Campineanca Ana Paponi, absolventa a Liceului Tehnologic Energetic, promoția 2019, studenta acum la Facultatea Fontys, din orașul Venlo, Olanda, și-a prezentat facultatea foștilor ei colegi de la Energetic, dar și liceenilor de la Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” și de la Colegiul Tehnic Forestier,…