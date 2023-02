Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa țina marți un discurs in care va prezenta obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei sale in Ucraina, la o zi dupa ce președintele american Joe Biden s-a plimbat pe strazile Kievului promițand ca va fi alaturi de Ucraina atata timp cat va fi nevoie.…

- Presedintele american Joe Biden va tine astazi un discurs istoric in Polonia, pentru a marca un an de la inceputul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. La randul sau, Vladimir Putin iși va rosti astazi discursul despre starea națiunii in fața Adunarii Federale a Rusiei.

- O postare pe site-ul oficial al presedintelui ucrainean spune ca Zelensky si Fink ”au convenit sa se concentreze pe termen scurt pe coordonarea eforturilor tuturor potentialilor investitori si participanti la reconstructia tarii noastre, canalizand investitiile in sectoarele cele mai relevante si de…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de cand Rusia a declanșat invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie, a sosit miercuri in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Zelenski va fi primit la Casa Alba…

- Serviciile secrete ale Kievului descriu cum si-a batut joc Putin de soldații sai. Inainte de invazie, Putin s-a consultat pe indelete cu seful Statului Major, Valeri Gerasimov, si cu ministrul Apararii, Serghei Soigu, si „a amanat ofensiva de trei ori”, cel mai recent, la mijlocul lunii februarie, a…