- Romania a invins dramatic Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupa principala a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. „Tricolorele” le vor avea adversare acolo pe Rusia, Suedia și Japonia. ...

