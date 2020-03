Stiri pe aceeasi tema

- In contextul provocat de prezența COVID-19 in Romania, compania IULIUS implementeaza de noi masuri menite sa limiteze riscurile de raspandire a virusului. Incepand de marți, 17 martie 2020, toate mall-urile din portofoliul companiei IULIUS, inclusiv Iulius Town Timișoara, vor funcționa dupa un program…

- Incepand de marti, 17 martie 2020, toate mall-urile din portofoliul companiei IULIUS, inclusiv Palas Mall si Iulius Mall Iasi, vor functiona dupa un program redus, in intervalul orar 12.00 – 20.00. Masura va fi valabila pana pe 31 martie 2020, cu posibilitatea de a fi prelungita. Exceptie fac hypermarketul…

- Schimbari in programul de functionare a centrelor comerciale Foto arhiva Centrele comerciale Auchan, Aushopping, Drumul Taberelor si Coresi Shopping Resort îsi reduc de luni programul de functionare, în vederea protejarii clientilor si angajatilor, în contextul raspândirii…

- Centrele Comerciale Auchan, Aushopping, Drumul Taberelor si Coresi Shopping Resort isi reduc temporar programul de functionare Centrele Comerciale Auchan, Aushopping, Drumul Taberelor si Coresi Shopping Resort isi vor reduce, incepand de luni, temporar, programul de functionare, insa programul hipermarketurilor…

- Avand in vedere evoluția recenta a epidemiei de coronavirus in Romania și din dorința de a lua toate masurile necesare protejarii clienților și angajaților, Ceetrus Romania decide reducerea temporara a programului de funcționare a celor 23 de centre comerciale din țara. Masura vizeaza facilitarea accesului…

- Avand in vedere evoluția recenta a epidemiei de coronavirus in Romania și din dorința de a lua toate masurile necesare protejarii clienților și angajaților, Ceetrus Romania decide reducerea temporara a programului de funcționare a celor 23 de centre comerciale din țara. Masura vizeaza facilitarea accesului…

- IPJ Teleorman suspenda programul de audiențe in Eveniment / on 11/03/2020 at 13:37 / Incepand cu data de 11 martie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean suspenda programul de audiențe. Inscrierile in audiența vor fi reluate din data de 1 aprilie 2020. Masura se aplica atat la sediul Inspectoratului…

- Azi si maine puteti cumpara decoratiuni facute de copiii institutionalizati! Joi (19 decembrie 2019), dar și vineri (20 decembrie 2019), intre orele 15.00 – 19.00, la Coresi Shopping Resort, brașovenii și turiștii pot gasi decoratiuni si daruri speciale lucrate cu multa migala de copiii…