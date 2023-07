Coreenii investesc în reactoarele nucleare de la Doicești DS Private Equity (“DSPE”) a semnat Acordul de tip Term sheet cu Nuclearelectrica și Nova Power & Gas (parte a Grupului E-Infra), acționarii RoPower, compania de proiect ce dezvolta Centrala SMR (Reactoare Molulare Mici) din Doicești, Romania, cu intenția de a investi 75 milioane de Euro pentru dezvoltarea studiului FEED 2. Romania, prin intermediul companiei de proiect RoPower, fondata de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas (parte a Grupului E-Infra), este prima țara din Europa și a doua dupa Statele Unite ale Americii care face primii pași pentru implementarea centralei NuScale VOYGRTM cu 6… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

