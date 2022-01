PIB-ul nominal neajustat in functie de inflatie, valoarea totala a bunurilor si serviciilor produse in tara, per persoana, este estimat la 46.519 dolari in Coreea de Sud in 2027 si la 47.305 dolari in Taiwan in 2028, comparativ cu 45.607 dolari si 46.443 dolari prognozat pentru Japonia in anii respectivi, conform estimarilor publicate luna trecuta de Centrul Japonez de Cercetare Economica (JCER). „Cel mai mare obstacol pentru cresterea economica a Japoniei este rata scazuta a natalitatii si imbatranirea populatiei, dar Coreea de Sud si Taiwan sunt in aceeasi situatie in acest punct, asa ca diferenta…