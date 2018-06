Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial american a declarat, luni, sub anonimat, ca SUA si Coreea de Sud isi vor suspenda un exercitiu militar comun, programat pentru luna augus, dupa ce presedintele Donald Trump a promis dupa summitul cu Kim Jong-un ca va incheia aceste exercitii, conform Reuters.

- Statele Unite si Coreea de Sud au decis sa suspende exercitiile militare comune Ulchi Freedom Guardian (UFG) programate in august, a anuntat marti ministerul apararii de la Seul, intr-un mesaj text preluat de Yonhap. Decizia survine dupa declaratia de saptamana trecuta a presedintelui american Donald…

- Facand referire la o sursa guvernamentala neidentificata, Yonhap a informat ca suspendarea va fi valabila doar pentru exercitiile majore, nu si pentru antrenamentele militare de rutina. Presedintele american Donald Trump a surprins saptamana trecuta oficialii de la Seul si Washington cand a promis ca…

- Dupa intalnirea de la Singapore dintre Donald Trump și Kim Jong Un, principalele manevre miltarea comune ale SUA si Coreei de Sud au fost 'suspendate pe termen nedefinit' a declarat un inalt oficial american sub rezerva anonimatului.Urmatorul exercitiu comun planificat intre SUA si Coreea…

- Coreea de Nord a condamnat, luni, cooperarea in domeniul apararii intre Coreea de Sud, SUA si Japonia, sustinand ca astfel de discutii pun in pericol relatiile cu Seulul, relateaza site-ul agentiei Yonhap, scrie mediafax.ro.

- Washingtonul și Seulul au inceput exercițiile militare comune din peninsula Coreeana, organizate anual in aceasta perioada. Totuși, amploarea manevrelor este mai redusa decat anii precedenti, pe fondul incalzirii relațiilor cu Nordul. Aproximativ 11.

- Forte militare din Coreea de Sud si Statele Unite participa incepand de duminica la o serie de exercitii comune anuale, insa amploarea acestora este mai redusa decat in anii anteriori, in contextul eforturilor pentru solutionarea pe cale diplomatica a situatiei din Peninsula Coreea.

- Seulul si Washingtonul au inceput duminica exercitiile comune militare anuale mai discrete decat de obicei, in contextul in care dezghetul diplomatic cu Phenianul se intensifica, transmite AFP. Jocurile Olimpice de iarna organizate in februarie in Coreea de Sud au fost ocazia unei remarcabile apropieri…