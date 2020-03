Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud, tara cea mai afectata din lume de epidemia de COVID-19 dupa China si Italia, a anuntat luni cel mai scazut numar zilnic de noi contaminari cu coronavirus din ultimele doua saptamani, noteaza AFP . Autoritatile sanitare sud-coreene au informat despre 248 de noi cazuri confirmate duminica,…

- Datorita raspandirii coronavirusului in mai multe tari din Europa, Asia si nu numai, executivul de la Bucuresti a luat mai multe masuri de precautie in acest sens. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca Romania suspenda zborurile dinspre si catre Italia, China, Iran si Coreea de Sud: Astfel,…

- Pacienta, o femeie de 42 de ani din Bucuresti. Un nou caz in Capitala, este al 14-lea caz. Femeia a intrat in contact cu barbatul de 49 de ani care a fost confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri.Femeia se afla deja in centrul de carantina din Bucuresti si urmeaza sa fie transferata la Matei Bals.…

- Autoritațile din intreaga lume iau masuri de prevenție din cauza extinderii cazurilor de infecție cu noul coronavirus SARS-CoV-2, care provoaca boala Covid-19, potrivit 360medical.ro.Ministrul Sanatații din Marea Britanie a admis ca autoritațile ar putea inchide orașe in cazul extinderii epidemiei,…

- Autoritațile ruse au confirmat luni un prim caz de coronavirus la Moscova, un barbat care a venit din Italia, scrie AFP.Singurele cazuri confirmate pâna în prezent în Rusia sunt doi cetațeni chinezi, declarați de atunci vindecați, și trei ruși contaminați pe nava de croaziera…

- Cercetatorii chinezi au analizat datelor genomurile a 93 de probe din noul coronavirus, iar rezultatele arata ca acesta a ajuns în Wuhan din alta parte. Piața aglomerata a fost, însa, locul care a facut ca virusul sa se extinda în tot orașul, scrie South China Morning Post, citat de…

- Autoritațile fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa, in urma situației inregistrate, marți, la Școala 133, unde mai multi elevi au acuzat stare de rau, dar si un disconfort respiratoriu in urma procedurilor de igienizare efectuate in cladire. Aproximat 20 de copii au ajuns la spital. “In…