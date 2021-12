Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a inregistrat, marti. 5.123 de cazuri noi de Covid-19, o cifra record pentru o singura zi, potrivit unui comunicat de presa al Agentiei pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea (KDCA), potrivit news.ro. KDCA a spus ca 5.075 dintre noile infectii au fost transmise local,…

- Institutul Robert Koch a raportat, de asemenea, un nivel record al incidentei la sapte zile a cazurilor de coronavirus, cu 232,1 noi cazuri la 100.000 de locuitori, aceasta fiind a treia zi consecutiv cu maxime record, dupa cifra de luni de 201,1 cazuri si cea de marti de 213,7 cazuri.Incidenta la sapte…

- Bulgaria a raportat marti un numar record de decese zilnice asociate COVID-19, respectiv 334, in conditiile in care aceasta tara, cu cea mai mica rata de vaccinare din Uniunea Europeana (UE), se confrunta cu al patrulea val de pandemie, informeaza Reuters citata de Agerpres.

- S-au inregistrat 5.286 de noi contaminari intr-o zi, in scadere cu varful de la sfarsitul lui octombrie, in timp ce 334 de oameni au murit din cauza virusului, cel mai ridicat bilant zilnic de la inceputul pandemiei.Peste 8.500 de persoane sunt internate cu COVID-19 in spitalele din Bulgaria, dintre…

- Bulgaria a raportat marti un numar record de decese zilnice asociate COVID-19 - 334 -, in conditiile in care aceasta tara, cu cea mai mica rata de vaccinare din Uniunea Europeana (UE), se confrunta cu al patrulea val de pandemie, informeaza Reuters.

- In ultimele 24 de ore, in Rusia au fost inregistrate 1.195 de decese cauzate de Covid-19, cele mai multe intr-o singura zi de la inceputul epidemiei. Anunțul este facut de Tass, care citeaza Centrul național de operațiuni anticoronavirus. In plus, 40.217 cazuri noi de Covid-19 au fost…

- 14 octombrie – Record de pacienți COVID la ATI: 1727. In total sunt 16383 de cazuri noi și 304 de decese. Presiune pe spitale 14 octombrie: Autoritațile au anunțat cifre ingrijoratoare in Romania. Au fost descoperite 16.383 de cauri noi de COVID in ultimele 24 de ore. Intre timp, presiunea pe spitle…

- Pana astazi, 8 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.332.221 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 3.407 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.164.547 de pacienti au fost…