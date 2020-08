Stiri pe aceeasi tema

- Situație fara precedent! Medicii care au luptat și lupta in continuare in linia intai cu bolnavii de coronavirus au ieșit in strada! Condițiile de munca sunt din ce in ce mai grele. Cadrele medicale spun ca trebuie sa munceasca 12 ore pe zi iar salariile și bonusurile sunt mici, comparativ cu riscul…

- Mai multe cadre medicale, imbracate in combinezoane, protesteaza, miercuri dimineața, in fața Guvernului. Ei sunt nemulțumiți de programul de lucru și de condițiile in care sunt nevoiți sa munceasca. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a criticat atitudinea lor și a spus ca…

- Aproximativ 30 de cadre medicale protesteaza, miercuri, in fata Guvernului. Oamenii sunt nemultumiti de legea carantinarii, de faptul ca trebuie sa stea aproximativ 12 ore in spital imbracati cu combinezoane, masti si purtand acele manusi despre care spun ca le fac rani. De asemenea, oamenii…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu reclama faptul ca subsolul de la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Mureș, acolo unde persoanalul medical se schimba in echipamentul de lucru, este insalubru, simțindu-se un puternic miros de mucegai, aici fiind intreținute 30 de pisici.Citește și: PSD…

- Guvernul Romaniei a transmis joi ca a cerut Avocatului Poporului sa retraga solicitarile transmise spitalelor in care sunt internate persoane diagnosticate cu COVID-19 de a comunica informații și documente justificative legate de modul in care sunt tratați pacienții și de organizarea instituțiilor…

- PodcasturiIn lupta cu COVID statul ar putea sa procure mai multe servicii medicale din mediul privat Directorul Executiv al Asociației Investitorilor Straini, Ana Groza, a vorbit in studioul Sputnik Moldova despre activitatea instituțiilor medicale din sectorul privat, acolo unde nu s-a inregistrat…

- Grupul francez Renault a anunțat un plan de economisire a doua miliarde de euro pe parcursul a trei ani, in cadrul caruia se prevede suspendarea proiectelor de creștere a producției in Romania și Maroc, recalificari și plecari voluntare pentru 4.600 de salariați in Franța și reducerea personalului cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea potrivit careia cladirile in care functioneaza cabinete de medicina de familie sa fie scutite de la plata impozitului pentru imobile.Camera Deputatilor a adoptat in 6 mai, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Codului fiscal care…