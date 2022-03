Coreea de Sud își votează liderul pe fondul crizei Covid și a prețurilor ridicate Locuitorii din Coreea de Sud s-au indreptat catre urne pentru a alege urmatorul președinte al țarii miercuri (9 martie), incheind o cursa care a fost marcata de o serie de surprize, scandaluri și campanii de calomnie. Caștigatorul alegerilor se va confrunta cu provocari din ce in ce mai mari, inclusiv adancirea inegalitații și creșterea prețurilor locuințelor, care au tensionat a patra economie ca marime a Asiei. Cetațenii din Coreea de Sud ies la vot „Intrucat problemele actuale ale tinerilor in ceea ce privește prețurile locurilor de munca și locuințelor sunt grave, am votat pentru un candidat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

