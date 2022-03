Guvernul din Coreea de Sud a decretat alerta de dezatru natural dupa ce doua incendii au izbucnit in apropierea centralei atomoelectrice Hanul. Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a ordonat, vineri, eforturi nelimitate pentru protectia centralei nucleare Hanul de un incendiu de vegetatie. Incendiul a fost declansat in orasul Uljin, de pe litoral, a anuntat presedintia de la Seul, intr-un comunicat preluat de Reuters. Guvernul sud-coreean a emis o alerta de dezastru natural dupa izbucnirea incendiului. Compania Korea Hydro & Nuclear Power, care opereaza in Uljin sase reactoare nucleare cu…