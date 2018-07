Stiri pe aceeasi tema

- Blocul cuprins de flacari are o inaltime de 24 de etaje, dar fumul gros a afectat intreaga zona, iar zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Muncitorii inca mai lucrau la finisarea lui, astfel ca printre cei raniti grav se afla si personal al echipei angajate la constructia blocului.…

- Statul american Vermont a aprobat o noua legislatie prin care plateste pana la 10.000 de dolari muncitorilor care vor sa se mute acolo si sa lucreze de la distanta, potrivit CNN. Cei care sunt eligibili pot primi pana la 5.000 de dolari pe an, dar nu mai mult de 10.000 de dolari pe…

- Muncitorii din Ungaria nu mai vor sa lucreze cu strainii din cauza beneficiilor pe care angajatorii le ofera acestora. Sindicatele sunt intre ciocan și nicovala și nu vad o rezolvare imediata a situației

- In anul 2017, 207.000 de romani cu program partial d emunca doreau si erau disponibile sa lucreze mai multe ore decat in prezent, fiind considerate persoane subocupate., se arata intr-un comunicat al Institutului Național de Statistica, difuzat luni. Aceasta categorie de persoane a reprezentat 2,3%…

- Israelul are dovezi privind un program nuclear iranian secret. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, pe 30 aprilie, ca tara sa detine “dovezi concludente” legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa.…

- Din bilantul lunii martie, al Inspectoratului Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin, aflam ca s-au efectuat 266 de controale, in urma carora s-au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 181.800 de lei. Cele mai multe, in suma de 169.800 de lei, in domeniul relatiilor de munca. Conform…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un total de peste 1.200 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Malta si...

- Autoritatile din orasele olandeze Maasdriel, Zuidplas, Zaltbommel si Tiel vor sa impuna noi reguli prin care sa reduca numarul de migranti romani si polonezi. Initiativa a fost exprimata dupa ce... Source