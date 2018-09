Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni cu omologul sau american, Donald Trump, pe 24 septembrie si cu cel iranian, Hassan Rohani, pe 25 septembrie la New York, in marja celei de-a 73-a Adunari Generala a ONU, scrie agerpres.ro.

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca disputele comerciale cu China afecteaza progresul negocierilor intre Washington și Phenian, adaugand ca relația sa personala cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un este "fantastica", informeaza cotidianul nipon Nikkei.

- Seulul a avertizat luni ca anularea brusca a vizitei secretarului de Stat american Mike Pompeo in Coreea de Nord va avea "impact" asupra unui birou de legatura intre cele doua Corei, care este planificat sa se deschida luna aceasta, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Președintele…

- Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, si secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-au intalnit vineri la Singapore, in marja unui forum regional, in contextul unui ''razboi comercial'' din ce in ce mai inversunat dintre cele doua tari, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Reporterii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite ca sanctiunile nu vor putea forta Ankara sa ''dea inapoi'' dupa amenintarile lansate de presedintele Donald Trump care a cerut eliberarea unui pastor american, relateaza duminica AFP. "Nu puteti forta Turcia sa renunte…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.Oficiali de rang inalt de la Washington citati de site-ul Axios.com au exprimat optimism in legatura…