Coreea de Nord a decis sa sanctioneze sever oficiali locali acuzati ca nu au protejat populatia in timpul trecerii taifunului Maysak care a provocat un "incident grav", facand zeci de victime, a anuntat sambata ziarul partidului de guvernamant Rodong Sinmun, relateaza AFP si Reuters. Taifunul Maysak a strabatut Peninsula Coreeana la inceputul acestei saptamani, provocand ploi torentiale. Imaginile transmise de televiziunea nord-coreeana aratau o strada inundata in portul Wonsan, in provincia Kangwon (est). Sambata, ziarul oficial Rodong Sinmun a informat ca liderii nord-coreeni au decis sa sanctioneze…