- Partidul de la putere in Coreea de Nord si-a amendat regulile pentru a crea un nou post de al doilea comandant de facto sub liderul Kim Jong Un, in timp ce urmareste sa refaca politica interna, a relatat marti agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citata de Reuters. Citand o sursa neidentificata…

- SUA transforma pericolul in posibilitate, a declarat miercuri seara presedintele SUA, Joe Biden, la 100 de zile de la preluarea mandatului sau la Casa Alba, in primul lui discurs intr-o sesiune comuna a Congresului american, informeaza Reuters si dpa. ''Acum - dupa numai 100 de zile ale administratiei…

- Justin Welby, liderul spiritual al Bisericii Anglicane, i-a indemnat vineri pe britanici sa se roage pentru regina Elisabeta a II-a sau sa ii transmita condoleantele lor, cu o zi inainte de funeraliile sotului suveranei, printul Philip, informeaza Reuters. Printul Philip, duce de Edinburgh, care s-a…

- Jucatorul argentinian de tenis Franco Feitt a primit interdictie pe viata in acest sport dupa ce s-a dovedit implicarea sa in mai multe aranjamente de trucare a unor meciuri in perioada 2014-2018, a anuntat marti Agentia internationala de integritate in tenis (ITIA), scrie Reuters. Feitt,…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Întrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include întâlniri ale lui Joseph Biden…