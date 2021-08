Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China ar trebui implicate in discutiile cu privire la viitorul Afganistanului, inclusiv asupra planurilor de evacuare a afganilor vizati de posibile persecutii din partea talibanilor, a declarat seful diplomatiei germane Heiko Mass in timpul unei vizite intreprinse in capitala Uzbekistanului,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) s-a aratat ingrijorata de faptul ca oficialii din Coreea de Nord ar parea ca au repornit reactorul nuclear care produce plutoniu de la complexul Yongbyon. Potrivit raportului anual, de la inceputul lui iulie „exista indicii, printre care deversarea…

- Kim Yo Jong, influenta sora a liderului nord coreean Kim Jong-Un, a denuntat marti atitudinea "perfida" a Seulului in contextul apropiatelor exercitii militare comune intre Coreea de Sud si SUA, avertizand cele doua tari aliate ca se vor confrunta cu amenintari de securitate mult mai grave, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a autorizat personal o operatiune condusa de serviciile secrete pentru a-l sprijini pe Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, se arata in documente scurse de la Kremlin consultate de cotidianul britanic „The Guardian”. Decretul a fost semnat de liderul de la…

- Muncitori au inceput vineri demontarea barierei metalice care inconjoara Capitolul Statelor Unite din Washington, la mai mult de sase luni dupa ce sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump au luat cu asalt sediul Congresului, relateaza AFP. Foto: (c) WILL OLIVER / EPA Grilajul, cu inaltime…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un consideraca tara sa este necesar sa se pregateasca atat ”de dialog, cat si de confruntare” cu Statele Unite – intr-o prima reactie fata de politica coreeana a presedintelui american Joe Biden, relateaza AFP. Joe Biden, caruia Phenianul ii denunta ”politica ostila”,…