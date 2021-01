Liderul nord-coreean Kim Jong Un doreste sa extinda semnificativ potentialul militar al tarii sale, in pofida sanctiunilor internationale si a problemelor economice grave cu care se confrunta Coreea de Nord, relateaza joi dpa.



Miercuri, in a doua zi a congresului Partidului Muncitorilor desfasurat la Phenian, Kim a prezentat obiectivele si ''politicile tactice si strategice'' care vor fi puse in practica in cadrul planului de dezvoltare pe cinci ani.



Nu se stie daca liderul nord-coreean a mentionat armele nucleare printre capacitatile militare respective.

…