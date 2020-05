Coreea de Nord a discutat despre noi masuri vizand sa intareasca "descurajarea sa nucleara" in cursul unei reuniuni prezidate de liderul sau, Kim Jong Un, a anuntat duminica agentia de presa oficiala KCNA, scrie AFP. "In cursul reuniunii au fost prezentate noi masuri vizand intarirea descurajarii militare a tarii", a transmis agentia nord-coreeana. "Masuri cruciale" au fost decise cu prilejul reuniunii Comisie militare centrale sub presedintia lui Kim Jong Un, a mentionat KCNA, fara sa precizeze cand a avut loc aceasta reuniune. Agentia de presa nu a oferit detalii despre natura masurilor decise…