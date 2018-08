Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a suspendat eliberarea de vize turistice in contextul apropierii sarbatoririi luna viitoare a 70 de ani de la crearea regimului, a anuntat marti o agentie de turism specializata din China, transmite AFP. Agentia Koryo Tours, la care apeleaza occidentali doritori sa viziteze Coreea de…

- Compania aeriana de stat saudita si-a suspendat zborurile spre Toronto in contextul disputei intre Arabia Saudita si Canada in privinta arestarii unor activisti pentru drepturile omului, informeaza site-ul postului BBC News online.

- Noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, incepe luni o vizita in China, dupa care se va deplasa in Franta si Austria, pentru primul sau mare turneu in strainatate, destinat in special sa abordeze subiectul Brexitului, a anuntat ministerul sau, relateaza AFP. La Beijing, Jeremy Hunt…

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters, preia Agerpres.Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia…

- Renualt va prezenta, la sfarșitul lunii august, la Moscova, un “super SUV” Coupe, bazat pe Dacia Duster, cam de aceleași dimensiuni, dar mai scump, scrie publicația fraceza Challenges. Noul model va fi lansat în 2019, mai intâi pe piața din Rusia, apoi în China, dar…

- Ministrul apararii american, Jim Mattis, incepe marti prima sa vizita in China de la preluarea mandatului, intr-un context de tensiuni crescande cu aceasta tara, pe al carei sprijin Statele Unite inca mai conteaza in negocierile lor cu Coreea de Nord, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Seful…

- Autoritațile de reglementare din China au lansat o ancheta care vizeaza producatori de microcipuri din Statele Unite și Coreea de Sud. Printre cele vizate de investigație se numara Micron Tehnology Inc., Samsung Electronics Co. și SK Hynix Inc..

- Poate ca a venit vremea ca toti sa iubim robotii, la fel de mult cum o fac asiaticii. In Vest, robotii au parte de reclama negativa – suntem ingrijorati ca ne-ar putea „fura” joburile, chiar ca ar putea extermina umanitatea, scenarii care au fost mediatizate in prea multe filme de tipul „Terminator”,…