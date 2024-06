Stiri pe aceeasi tema

- Barzan Majeed, un traficant de migranti cunoscut sub numele „Scorpionul” si cautat in mai multe tari europene, a fost arestat in regiunea autonoma Kurdistan, in nordul Irakului, au anuntat luni autoritatile locale, dupa ce o ancheta a BBC publicata saptamana trecuta a permis localizarea acestuia, relateaza…

- Francezii au intampinat miercuri flacara olimpica, sosita din Grecia in portul Marsilia la bordul navei Belem, dupa o calatorie de 12 zile. Jocurile Olimpice de la Paris vor debuta pe 26 iulie.

- Cine nu iși dorește sa poata puna pe masa, pentru familie și musafiri, preparate nu doar gustoase, dar și aratoase, precum cele din blogurile sau paginile revistelor culinare? Poți face asta cu un celebrul desert romanesc, dacaț ții cont de un simplu sfat. Afla, din randurile de mai jos, de ce crapa…

- Franța a mai facut un pas inainte pentru aprobarea legii care interzice discriminarea la locul de munca pe baza coafurilor angajaților. Destinata inițial persoanelor de culoare cu coafuri afro sau dreaduri, legea protejeaza și blondele, roșcatele și persoanele cu chelie, scrie BBC.

- Dragostea. "Omul e singur și sarac, ca un ecou fugar printre stancile unui munte. Omul e trist, faptura ratacita și slaba, orfan al darurilor dumnezeiești. Sarman al ințelesului și bucuriei, poarta deschisa tuturor ingenuncherilor. Om, omule bun, pune in cugetul și fapta ta intai dragostea. ...

- Paul Georgescu a traversat inot stramtoarea Cook, care desparte Insula de Nord a Noii Zeelande de Insula de Sud. Este a sasea stramtoare pe care Paul reuseste sa o traverseze in cadrul celui mai important proiect mondial de inot in ape libere: Oceans Seven, anunța Agerpres.Stramtoarea Cook leaga Insula…

- Muzica traditionala romaneasca, destinatii care imbina traditiile autentice cu plimbarile in aer liber, dar si festivaluri de muzica la malul marii, care ii imbie pe francezi sa petreaca vacanta de vara in statiunea Mamaia, pe litoralul romanesc. Toate fac parte din oferta tarii noastre, care le a prezentat…

- Constantin Brancuși (n. 19 februarie 1876, Hobița, Peștișani, Gorj, Romania – d. 16 martie 1957, Paris, Franța) a fost un sculptor roman cu contribuții covarșitoare la innoirea limbajului și viziunii plastice in sculptura contemporana. Constantin Brancuși a fost ales membru postum al Academiei Romane.…