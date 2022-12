Coreea de Nord a executat doi adolescenți pentru că au vizionat filme străine Doi adolescenți au fost impușcați in Coreea de Nord pentru ca au vizionat și distribuit filme sud-coreene. Martorii au fost forțați sa priveasca cum baieții, in varsta de 16 și 17 ani, au fost uciși imediat dupa ce au fost condamnați pentru aceasta „crima” pe un aerodrom din Hyesan. Deși execuțiile au avut loc in luna octombrie, informațiile despre uciderea lor au aparut abia saptamana trecuta și au loc pe fondul unei represiuni a dictaturii lui Kim Jong-Un impotriva presei straine, noteaza dailyexpress. Un alt adolescent de sex masculin de varsta similara a fost executat, de asemenea, pentru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

