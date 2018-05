Coreea de Nord a chemat presa straina sa vada cum isi distruge instalatia de testare nucleara intr-o serie de explozii

Coreea de Nord a efectuat, joi, ceea ce prezinta drept distrugerea instalatiei sale de testare nucleara Punggye-ri, declansand o serie de explozii, in decurs de mai multe ore, in prezenta unor jurnalisti straini.



Detonarile au avut loc inaintea unui summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, programat pe 12 iunie la Singapore, asupra caruia pluteste o incertitudine.



Phenianul si-a anuntat planul de a-si distruge "in intregime" instalatia de la Punggye-ri, in nord-estul tarii, iar cativa jurnalisti straini au fost invitati sa observe…