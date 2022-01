​Coreea de Nord a anunţat testarea a două rachete lansate dintr-un tren Coreea de Nord a lansat vineri doua rachete cu raza scurta de actiune dintr-un tren, a declarat sâmbata presa de stat, acesta fiind al treilea test de la începutul anului, în pofida noilor sanctiuni americane, transmite AFP, citat de Agerpres. Testele fost organizate pentru a "verifica si judeca controlul procedurilor de actiune ale regimentului feroviar", a informat agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA.



Lansarea de vineri a survenit dupa decizia de miercuri a Washingtonului de a impune noi sanctiuni financiare unui grup de cinci cetateni nord-coreeni,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

