CORECTURĂ Eurostat: Cele mai mari creşteri ale costurilor cu forţa de muncă s-au înregistrat în Slovacia, Cehia, Portugalia şi România In stirea cu titlul "Eurostat: Cele mai ridicate costuri cu forta de munca sunt in Slovacia,Cehia,Portugalia si Romania", difuzata la ora 15:16 pe fluxul Economic intern si extern, in titlu si lead se va citi corect "cele mai mari cresteri ale costurilor cu forta de munca".



Retransmitem stirea in forma corecta:



Eurostat: Cele mai mari cresteri ale costurilor cu forta de munca s-au inregistrat in Slovacia, Cehia, Portugalia si Romania



Costul orar al fortei de munca a crescut cu 1,8% in UE si cu 1,6% in zona euro, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada…

Sursa articol: agerpres.ro

