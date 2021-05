Stiri pe aceeasi tema

- La o universitate din Dundee, Scoția, o studenta in varsta de 29 de ani este ținta unei anchete administrative. Ea a fost denunțata și acuzata ca a declarat ca femeile au vagin. Din ce in ce mai multe instituții de invațamant occidentale se dedau la tot felul de contorsiuni pentru a aplica in orice…

- Lacuri, paraie, varfuri de munte sau vai … Dupa cateva decenii de batalii in justiție, aproximativ cincisprezece locuri din Texas ar putea scapa curand de numele lor cu „conotații rasiste”. O schimbare ceruta de autoritațile locale și pe care un organism federal ar trebui sa o ratifice la 10 iunie.…

- Un accident ingrozitor pe calea ferata a avut loc in orasul Sohag, din sudul Egiptului. In urma coliziunii dintre doua trenuri, au murit 32 de oameni, iar alti 66 au fost raniti. Imagini transmise de presa locala arata vagoane de tren deraiate deasupra unui canal cu apa. „Trenurile s-au ciocnit in timp…

- Inainte de un comunicat al Comisiei Europene cu privire la aceasta adeverința electronica, vicepreședintele executivului european, Margaritis Schinas, a estimat ca un „certificat de vaccinare european” ar trebui sa fie gata de folosire la 1 iunie. Comisia Europeana a propus, miercuri, crearea unei „adeverințe…

- Una dintre sintagmele de mare impact la nivel de media și societate, in perioada relativ recenta, este corectitudinea politica, pentru Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – Corectitudinea politica – intre drepturi și cenzura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cantarețul Stevie Wonder se muta in Ghana. Interpretul a vorbit cu Oprah Winfrey intr-un interviu explicand decizia sa, invocand climatul politic din Statele Unite, relateaza CNN, potrivit Mediafax. Cantarețul, orb din nastere, cunoscut pentru hituri precum "You Are the Sunshine of My Life"…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice ca va prelua, in anul 2021, presedintia Asociatiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), pentru un mandat de un an. Reamintim ca Autoritatea Electorala Permanenta a detinut presedintia ACEEEO in perioadele 2007 - 2008…

- Klaus Iohannis, decembrie 2014: „Votul din 2 si 16 noiembrie a aratat ca oamenii asteapta altfel de politica. Dar o altfel de politica poate fi facuta numai de altfel de partide. Noi nu putem sa trimitem clasa politica acasa si sa o scoatem din sertar pe cea de rezerva, fiindca nu exista asa ceva.…