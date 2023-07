Coranul ars în fața ambasadei Irakului din Copenhaga Un grup de protestatari din Danemarca a ars un exemplar al Coranului in fata ambasadei Irakului la Copenhaga intr-un act condamnat ferm de regimul din Bagdad. Grupul care se autointituleaza „Patriotii danezi” a mai organizat o demonstratie similara saptamana trecuta, evenimentul a fost transmis in direct pe Facebook. Ministerul Afacerilor Externe din Irak a emis un comunicat in care „condamna ferm si inca o data repetarea actului de incendiere a unui exemplar din Sfantul Coran in fata ambasadei Irakului din Danemarca”. Astfel de gesturi, potrivit MAE din Bagdad, sporesc amenintarea extremismului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

