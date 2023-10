Dublu medaliata cu aur la Jocurile Mondiale Corale din Coreea de Sud in vara acestui an, Corala „Ciprian Porumbescu” a Asociației „Sing Bucovina” va oferi un cadou muzical publicului sucevean prin „Concertul vocal-simfonic Aniversar – 120 ani de tradiție in arta corala”. Evenimentul va avea loc pe data de 11 noiembrie a.c., la Casa de […] The post Corala „Ciprian Porumbescu” va concerta pe 11 noiembrie la Casa de Cultura din Suceava. Invitațiile incepand cu data de 24 octombrie first appeared on Suceava News Online .