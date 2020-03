cora Romania a luat decizia de a modifica programul hipermarketurilor sale, in concordanta cu noile masuri anuntate de autoritati si intrate in vigoare de luni, care limiteaza circulatia persoanelor pe timp de noapte, informeaza compania printr-un comunicat remis AGERPRES. Astfel, toate magazinele cora vor fi deschise intre orele 7:30 - 20:30, insa accesul intre orele 7:30 - 8:00 este dedicat exclusiv persoanelor varstnice, de peste 65 de ani, precum si cadrelor medicale. "Masura a fost luata pentru a evita aglomerarea in special pentru aceste categorii, prima fiind mai expusa, iar cea de-a doua…