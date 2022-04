cora deschide două noi magazine în Bucureşti ”cora continua sa dezvolte cel mai nou concept al sau, cora Urban, cu deschiderea a doua noi magazine in Bucuresti. Cele 5 magazine cora Urban deschise in Bucuresti din februarie 2020 pana acum consolideaza amprenta cora in Bucuresti si completeaza oferta deja existenta prin formatul de hypermarket”, anunta compania. Reteaua cora Urban va continua sa se dezvolte in Capitala anul acesta si in alte orase anul viitor. Magazinele cora Urban au suprafete de aproximativ 200 mp. Magazinele cora Urban sunt integrate in divizia cora Express, oferind astfel posibilitatea locuitorilor din zona sa-si comande… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

