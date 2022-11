Stiri pe aceeasi tema

- LA FINAL… A fost nevoie de 13 ani, contestații și procese in instanța pentru ca, la Dimitrie Cantemir sa se produca și minunea. Un proiect finanțat pe Programul Național de Dezvoltare Locala 1 (PNDL) a ajuns la final și edilul Mihai Acsinte reușește sa taie panglica pentru 9,85 km de asfalt. Lucrarea,…

- Recent, cotidianul Gazeta sporturilor a decernat premiile anului 2022, printre laureați numarandu-se și Seniorul fotbalului ploieștean, Mircea Dridea (foto sus), campion național, caștigator al Cupei Romaniei, golgheter all time al Petrolului, internațional cu goluri marcate in poarta unor echipe celebre…

- O continuare excelenta a unui volum de succes este recomandarea la sectiunea Cartea lunii! Scriitorul și jurnalistul Constantin Marascu a reușit sa publice al patrulea volum din seria “Sfinți fara aureola”, care intra la rubrica Cartea zilei, la Timișoara, joi 10 noiembrie. Volumul “Sfinti fara aureola”…

- Primaria și Consiliul Local Jariștea va invita astazi, de la ora 14:00, la prezentarea carții „Schitul Scanteia din Magura Odobeștilor”, a autorului Romeo-Valentin Musca. Lucrarea reconstituie istoria satului razașesc Scanteia, una dintre cele mai vechi așezari de la Curbura Carpaților, dar și a fostului…

- WAM este un proiect romanesc creat la Cluj, in inima Transilvaniei, care in ultimul an a atras din ce in ce mai multa atenție, dupa ce a reușit sa ajunga lider in App Store-urile din Romania și Phillippine.

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau reia, dupa doi ani de intrerupere din cauza pandemiei, șirul evenimentelor dedicate marelui jurnalist buzoian Pamfil Șeicaru, care au ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Intitulat „De la Pamfil Șeicaru la presa de astazi”, evenimentul va avea loc luni, 3 octombrie,…

- Intr-o postare pe pagina de Facebook Partidului Miscarea Populara (PMP), ALDE ar urma sa bata palma cu partidul condus de Eugen Tomac pentru „consolidarea dreptei”, in vederea formarii unei alternative de care Romania are nevoie. „PMP invita ALDE pentru a pune bazele unui proiect comun. In deschiderea…

- Societatea Timisoara a anuntat, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca ii retrage jurnalistului Robert Turcescu premiul ”Alexandra Indries”, acordat in anul 2005. Decizia a fost luata dupa ce Turcescu a participat la nunta liderului AUR George Simion si in urma „pozitiilor tot mai apropiate de…